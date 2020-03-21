Четырех жителей Реутова положили в больницу с подозрением на коронавирус

В подмосковном Реутове семья из четырех человек загремела в больницу с подозрением на коронавирус. Наличие инфекции у них еще не подтверждено. Всего в Московской области зафиксировали 18 случаев заражения 2019-nCoV.

«Четверо жителей Реутова, предположительно, могут быть заражены коронавирусом. Они находятся в изоляции», — сообщили в Мособлштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Точные результаты анализа станут известны только после проверки диагноза в лаборатории «Вектор» в Новосибирске. Ситуацию взяли под контроль в подмосковном оперативном штабе, Минздраве Московской области и Роспотребнадзоре по Московской области.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в столице китайской провинции Хубэй — мегаполисе Ухане. Зараза за несколько недель стремительно распространилась по всему миру, из-за чего ВОЗ объявила о пандемии. Во всем мире приняли беспрецедентные меры безопасности.

Многие страны закрыли свои границы и приостановили авиасообщение. По последним данным, от COVID-19 умерли почти 11,5 тысячи человек. Новым вирусом заразились 277 тысяч человек. В России медики зафиксировали 153 инфицированных.