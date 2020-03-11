Четырех террористов задержали в Крыму

ФСБ разоблачила в Крыму ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Правоохранители задержали четырех ее участников.

Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба ФСБ.

«Члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого „всемирного халифата“, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — процитировало агентство сообщение ведомства.

Участники организации проводили конспиративные собрания — там они пропагандировали свою идеологию среди местных жителей-мусульман, агитируя их присоединиться. Во время обысков у задержанных обнаружили и изъяли много запрещенной литературы.

Название организации переводится с арабского как «Партия исламского освобождения»*. В ряде стран она считается террористической, а России — запрещенной в соответствии с решением Верховного суда страны от 2003 года. Главная цель организации — избавится от немусульманских правительств и установить по всему миру исламское правление.

*Запрещенная в России террористическая организация