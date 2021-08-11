Четырех ямальцев осудили за организацию подпольного казино

В ЯНАО перед судом предстали четыре жителя Ноябрьска, которых обвинили в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Осенью 2019 года подсудимые открыли в промышленной зоне города нелегальное казино. Они установили необходимое оборудование и начали проводить игры в круглосуточном режиме. В общей сложности с октября 2019 года по май 2020 года она заработали порядка двух миллионов рублей. Суд оштрафовал обвиняемых. Одного из них приговорили к ограничению свободы на один год за незаконное хранение боеприпасов.