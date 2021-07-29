Приехавшие из-за границы россияне должны сдать ПЦР-тест в течение четырех дней

Для россиян, которые приехали из-за границы, увеличили срок сдачи обязательных ПЦР-тестов до четырех дней. Так приказ главного государственного санитарного врача РФ появился на портале правовой информации.

Новые правила вступают в силу с 30 июля. Теперь вернувшимся в Россию туристам дается четыре дня на ПЦР-тест. Раньше этот срок составлял только три дня. Результаты теста необходимо загрузить на единый портал госуслуг.

На самом портале указано, что обязательный тест касается непривитых граждан. Для тех, кто уже успел вакцинироваться, нужно только еще раз это подтвердить и отправить на сайт сертификат. ПЦР-тест сдавать не обязательно.

Результаты тестов после приезда передаются в Роспотребнадзор. Необходимо указать страну, из которой человек прибыл, дату прилета и номер рейса, а также все сведения о ПЦР-тесте: когда он был сделан и каким учреждением. Можно также загрузить сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании, если эти сведения есть в системе Минздрава.

Ранее стало известно, что Болгария решила пускать в страну тех, кто привился «Спутником V», без дополнительных тестов. Новые правила съезда действуют уже с четверга.