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    15 июля 2020, 10:42

    Четырех детей вернули матери в Оренбургской области. А действия властей признали неправомерными

    Ксения Басырова

    Действия властей Оренбургской области, которые забрали четверых малолетних детей из семьи, признаны неправомерными. Решение вынесла прокуратура региона, которая провела проверку по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.

    Вице-губернатору и главе МВД региона внесли представление. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

    «По протесту прокурора незаконный акт отменен, дети возвращены матери», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Проверка показала, что местные власти нарушили Семейный кодекс РФ, отобрав детей у их законных родителей. Непосредственной угрозы жизни несовершеннолетних не было.

    Глава Домбаровского района, где проживает многодетная семья, уволен с должности. Возбуждено уголовное дело о халатности представителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Следствие считает, что они не выполняли свои обязанности в полной мере.

    Кроме того, еще будет дана оценка действий полицейского, который применил силу, когда органы опеки забирали детей у матери.

    Ранее в соцсетях было опубликовано видео, где несколько человек забирают из рук женщины трехмесячного малыша, она сопротивляется, но ее принуждают отдать ребенка. Опека настаивала, что дети живут в неподходящих условиях: в доме может обвалиться крыша. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала такие меры, предпринятые местными властями Оренбуржья, избыточными.