Четыре жителя Курганской области пойдут под суд из-за махинаций с маткапиталом | 360°

Общество 07 ноября 2022, 13:52 Четыре жителя Курганской области пойдут под суд из-за махинаций с маткапиталом

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В Тюменской области правоохранители расследуют дело четырех курганцев, связанное с денежными махинациями. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, в период с 2015 года по 2019 год подозреваемые склоняли женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал приобрести жилье в деревнях Курганской области. После обналичивания суммы они делили деньги поровну.

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Подозреваемым удалось заключить 61 фиктивный договор и получить более 25 миллионов рублей.

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