Четыре вида убежища для беженцев предложили утвердить в России

МВД России предложило закрепить за законодательном уровне четыре вида убежища, предоставляемых в стране. Также в ведомстве подготовили критерии для предоставления каждого из них. С проектом закона ознакомился ТАСС.

Речь в документе идет о статусе беженца, временном и политическом убежищах, а также о временной защите.

Статус беженца предложили предоставлять находящимся на территории РФ иностранным гражданам, которые боятся стать жертвой преследования у себя на родине по ряду причин. В их числе раса, вероисповедание, гражданство, принадлежность к определенной социальной группе и другие.

Статус беженца будет предоставляться на срок сохранения обстоятельств, которые стали основанием для его предоставления. Его можно продлить при прохождении переучета.

Временное убежище гражданам намерены предоставлять из гуманных соображений, когда есть основания полагать, что при возращении на родину человек станет жертвой пыток или других жестоких видов обращения, включая лишение жизни. Такое убежище предоставят на один год, продлевать его можно не более двух раз. Срок может быть продлен при получении российского гражданства, но не более чем на пять лет.

«Политическое убежище предоставляется иностранному гражданину, ищущему защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности за общественно-политическую деятельность и убеждения, не противоречащие Конституции РФ, нормам и принципам международного права», — сказано в проекте документа.

Что касается временной защиты, то ее предоставят иностранцам, соответствующим критериям статуса беженца или временного убежища при экстренном массовом прибытии в Россию.

Решение о предоставлении перечисленных статусов будут принимать территориальные органы МВД.