28 января 2023, 05:45
Четыре управления МЧС появятся в новых российских регионах
МЧС приступило к созданию управлений на новых территориях России
МЧС России создаст четыре главных управления в новых регионах страны, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Глава МЧС России Александр Куренков подписал соответствующий приказ. В настоящий момент уже начались организационные мероприятия, отметил собеседник.
Реклама
С 1 января по указу президента Владимира Путина штат МЧС России увеличили на 15 тысяч человек до 303 107 специалистов. Новые сотрудники будут нести службу на вошедших в состав России территориях.
Создание подразделений МЧС России в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях завершится к 1 июня текущего года.
ВС РФ с февраля прошлого года ведет спецоперацию на Украине. В настоящий момент идут бои в Угледаре, российским военным удалось закрепиться на окраинах города. По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, в ближайшее время важный населенный пункт может перейти под контроль ВС России. Падение Угледара означает выход наших солдат на южные направления, подчеркнул он.
МЧС РФ
Донбасс
Реклама
Реклама