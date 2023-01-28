Общество 28 января 2023, 05:45 Четыре управления МЧС появятся в новых российских регионах МЧС приступило к созданию управлений на новых территориях России РИА «Новости»

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МЧС России создаст четыре главных управления в новых регионах страны, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава МЧС России Александр Куренков подписал соответствующий приказ. В настоящий момент уже начались организационные мероприятия, отметил собеседник.

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С 1 января по указу президента Владимира Путина штат МЧС России увеличили на 15 тысяч человек до 303 107 специалистов. Новые сотрудники будут нести службу на вошедших в состав России территориях.

Создание подразделений МЧС России в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях завершится к 1 июня текущего года.

ВС РФ с февраля прошлого года ведет спецоперацию на Украине. В настоящий момент идут бои в Угледаре, российским военным удалось закрепиться на окраинах города. По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, в ближайшее время важный населенный пункт может перейти под контроль ВС России. Падение Угледара означает выход наших солдат на южные направления, подчеркнул он.