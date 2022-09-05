Общество 05 сентября 2022, 22:27 Поделиться Telegram

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Viber Четыре участка набережной на побережье Амурского залива благоустроили во Владивостоке

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Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал о благоустройстве четырех участков набережной на побережье Амурского залива. Об этом написал сайт kp.ru.

«Мы для себя определили — вернуть море в город, дать возможность дотянуться до моря. И поэтому мы определились с этой территорией. Море открывается с любой точки города», — сообщил градоначальник.

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В первую очередь были реконструированы станция Вторая Речка, пляж на Ахтарской, парк имени Сергея Лазо и набережная Спортивная Гавань.

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В будущем власти города намерены обустроить 54 километра набережной.

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