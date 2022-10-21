Четыре турецких фастфуда откроются в России | 360°

Общество 21 октября 2022, 11:44 Четыре турецких фастфуда откроются в России

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Турецкие сети быстрого питания Chitir Chicken и Yesen Burger могут появиться в российских городах до конца текущего года. Об этом сообщили «Известия».

Представители компании Little Kitchen планируют открыть три магазина, а Arabica — одно кафе в Москве, написало АБН.

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Производители турецкой одежды Mudo, LTB, Twist, Ipekyol также рассматривают варианты открытия своих магазинов в России в ближайшем будущем.

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