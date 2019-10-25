Четыре теракта предотвратили в Сибири

«В результате скоординированной работы спецслужб, правоохранительных органов и антитеррористических комиссий в [Сибирском федеральном] округе [за год] не допущено случаев совершения террористических актов, предотвращено четыре преступления террористической направленности», — отметил он.

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В Сибирском федеральном округе (СФО) увеличилось число объектов топливно-энергетического комплекса, у которых антитеррористическая защищенность полностью соответствует требованиям. Правда, их долю в общем количестве объектов ТЭК сейчас пока нельзя назвать высокой.

По словам Патрушева, наихудшее положение с обеспечением безопасности объектов ТЭК заметно в Кемеровской области. Там 36 из 47 проверенных объектов не соответствовали требованиям.

Секретарь Совбеза поручил провести беседы с собственниками. Также он призвал губернаторов постоянно контролировать этот вопрос.

Кроме того, Патрушев попросил как можно скорее довести до конца разделение на категории объектов массового пребывания людей по уровню антитеррористической защищенности. Эта работа уже проделана на 96%.

С начала 2019 года представители ФСБ России предотвратили 39 терактов.