Общество 05 декабря 2022, 15:30 Четыре социальных учреждения построят на востоке Москвы

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Поликлинику, школу и два детских сада с бассейном построят в Москве на территории бывшего Черкизовского рынка. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что социальные учреждения появятся в районе Измайлово по программе реновации. Кроме того, на территории бывшего Черкизовского рынка построят девять объектов жилого назначения, которые позволят создать благоустроенную и комфортную городскую среду для района.

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Все социальные объекты, возведенные в современных кварталах, будут доступны как местным жителям новостроек, так и всем москвичам.

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