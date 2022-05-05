Четыре скейт-парка и два памп-трека появятся в Битцевском лесу

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников рассказал, что в рекреационных центрах «Битцевского леса» появятся четыре скейт-парка и два памп-трека. Об этом написало ИА НСН.

«Скейт-парки и памп-треки будут созданы под Севастопольским путепроводом, рядом с детским парком на Сумском проезде, около станции метро «Улица Академика Янгеля» и на улице Айвазовского. Все они появятся на месте гаражно-строительных кооперативов. «Преграждающие горожанам путь гаражи уберут, а эти территории вновь станут общими и доступными для всех», — сказал он.

Даже самые юные райдеры смогут приходить на площадку и учиться кататься на скейтбордах. Опытные спортсмены смогут улучшить свои навыки.

Мельников отметил, что в будущем в скейт-парке в районе Ясенево в рекреационном центре «Двор в лесу» можно будет проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса.