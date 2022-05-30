Еще четыре города-миллионника появились в России по предварительным итогам всероссийской переписи населения. Новый статус получили Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь, сообщил Росстат.

«Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более одного миллиона человек», — привел ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Всероссийская перепись населения проходила в 2021 году. Как отметили в Росстате, с момента прошлой переписи население страны увеличилось более чем на два миллиона человек. Теперь в России насчитывается 147,2 миллиона жителей. При этом число может вырасти или уменьшится после получения окончательных данных переписи.

По итогам переписи 2010 года, к российским городам-миллионникам относились Москва, Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск. Суммарное население этих городов составляет 35,7 миллиона человек.