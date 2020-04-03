Четыре пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве скончались четыре пациента с положительным тестом на 2019-nCoV. Об этом сообщил Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

Одному из умерших пациентов было 34 года.

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет. Одному умершему было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой», — отметили в ведомстве.

На данный момент число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах. Всего погибших от COVID-2019 уже 34.

По всему миру заражены более одного миллиона человек, 58144 больных скончались, и почти 228 тысячам удалось выздороветь.