Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Инфицированные появились в Липецке и Петербурге. Всего заболевших COVID-19 насчитывается 14 человек.

«За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — три больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Все заразившиеся коронавирусом приехали в города из Италии. Сейчас они лежат в инфекционных боксах под наблюдением врачей. Более того, всех людей, с кем контактировали пациенты, тоже отправят на обследования.

«В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии», — отмечают в Роспотребнадзоре.

В связи с распространением коронавируса россиянам советуют не забывать о правилах личной гигиены. Необходимо чаще мыть руки с мылом, не трогать лицо и пользоваться дезинфицирующими средствами. При появлении любых симптомов простуды рекомендуют оставаться дома и вызвать врача.

Несмотря на новые случаи заражения, днем 7 марта из инфекционной больницы №1 Москвы выписали Давида Берова. Он стал первым заболевшим коронавирусом в России. Молодого человека удалось вылечить.

Сейчас по всему миру коронавирусом болеют более 100 тысяч человек. Спасти не удалось более 3,4 тысячи пациентов.