17 декабря 2022, 21:41
Четыре машины пострадали в ДТП на МКАД
Источник «360»: три легковых автомобиля и грузовик попали первом километре МКАД
Авария произошла на первом километре МКАД, в столкновение попали три легковых автомобиля и один грузовик. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Дорожное происшествие обошлось без пострадавших, никто из участников столкновения за медицинской помощью не обратился.
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Прибывшие на место правоохранительные органы перекрыли три полосы движения.
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В четверг, 15 декабря, маршрутное такси и рейсовый автобус столкнулись на Щелковском шоссе. Два человека пострадали, 35-летний мужчина сломал себе ногу, а также 45-летняя женщина почувствовала себя плохо. Их доставили в городскую клиническую больницу № 36, написало Nation-News.
Москва 2022
ДТП
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