Эксклюзив 17 декабря 2022, 21:41 Четыре машины пострадали в ДТП на МКАД Источник «360»: три легковых автомобиля и грузовик попали первом километре МКАД

Читать 360tv в

Авария произошла на первом километре МКАД, в столкновение попали три легковых автомобиля и один грузовик. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Дорожное происшествие обошлось без пострадавших, никто из участников столкновения за медицинской помощью не обратился.

Реклама

Прибывшие на место правоохранительные органы перекрыли три полосы движения.

Реклама

В четверг, 15 декабря, маршрутное такси и рейсовый автобус столкнулись на Щелковском шоссе. Два человека пострадали, 35-летний мужчина сломал себе ногу, а также 45-летняя женщина почувствовала себя плохо. Их доставили в городскую клиническую больницу № 36, написало Nation-News.