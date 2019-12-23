Четыре года строительства Крымского моста уместили в две минуты видео

Мост через Керченский пролив, который соединил Крым с Краснодарским краем, строили четыре года. Инфоцентр «Крымский мост» снял видео, в котором показал весь процесс возведения сооружения.

Двухминутный ролик опубликован на YouTube-канале инфоцентра. Он рассказывает, что при строительстве задействовали семь тысяч свай длиной от 23 до 108 метров.

Для того, чтобы завершить работы, потребовалось 8,6 миллиона тонн материалов, 595 опор и 160 тысяч тонн пролетов. Проект обязан своим воплощением в жизнь 15 тысячам рабочих и инженеров.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту откроют 23 декабря. Торжественную церемонию, как ожидается, посетит президент России Владимир Путин.

Первый поезд повезет пассажиров из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, а из Москвы в Симферополь отправится на следующий день, 24 декабря.

Длина моста через Керченский пролив составила 19 километров. Конструкция стала самой протяженной в России. На ее строительство из федерального бюджета выделили почти 228 миллиардов рублей.

Автомобильная часть моста работает с 15 мая 2018 года.