Четыре дороги отремонтируют в Кургане до конца года

В Кургане до конца года намерены отремонтировать дороги на четырех улицах в разных частях города. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«Выполнение работ по ремонту улицы Перова от улицы Карбышева до улицы Добролюбова; шоссе имени Героя России Тюнина А.В. от улицы Набережная до ПК29+65,0; улицы Зорге от улицы Коли Мяготина до площади имени Валерия Собанина; улицы Свободы от улицы Кирова до шоссе имени Героя России Тюнина А. В.», — уточняется в документации.

Объявление об аукционе появилось на портале госзакупок. Заявки принимаются до 31 августа. На 1 сентября назначены торги. Будущий подрядчик должен завершить до 15 октября дорожный ремонт, а до 30 октября нанести дорожную разметку. Стартовая цена контракта составляет 114 миллионов рублей.