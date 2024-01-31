31 января 2024, 14:29
Четыре ДК построят Кстовском районе Нижегородской области
Строительство четырех домов культуры запланировано в Кстовском районе Нижегородской области. Разработку проекта типового ДК завершат к июлю 2024 года, сообщил сайт «НТА-Приволжье».
Отмечается, что новые учреждения культуры появятся в четырех населенных пунктах: в поселке Селекционной станции, селе Новое Ликеево, поселке Волжский и селе Большое Мокрое. Их планируют построить в рамках нацпроекта.
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Как сообщило НИА «Нижний Новгород», решение о выделении средств будет принимать министерство культуры РФ.
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