Четыре члена правительства Хакасии ушли в самоизоляцию из-за коронавируса

Коронавирус подозревают у четырех членов правительства Хакасии. Эти люди отправлены в самоизоляцию. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Такие подозрения возникли после их общения с сотрудником одного из министерств. У этого человека взяли тест на коронавирус из-за родственника, который может быть заражен. Об этом Коновалов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Теперь анализы представителя министерства отправлены в новосибирскую лабораторию «Вектор».

«Все, кто контактировал с этим человеком, включая четырех членов правительства, отправлены на самоизоляцию», — заметил глава региона.

По его словам, результаты теста уже скоро будут известны. Сам руководитель Хакасии тоже находится в самоизоляции. Недавно он летел в одном самолете с женщиной, у которой обнаружили 2019-nCoV.

По последним данным, 20 человек подхватили коронавирус в Хакасии. Трое из них выздоровели. Еще у шести жителей региона подозревают вирус. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее стало известно, что 18 священников из Московской епархии заразились коронавирусом.