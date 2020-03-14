Четыре человека больны коронавирусом в Подмосковье

На территории Подмосковья четыре человека больны коронавирусом. Еще девять — лечатся в стационаре и ждут подтверждения диагноза. Всех пациентов госпитализировали в изолированные боксы. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья.

Ситуацию с коронавирусом в области держат на контроле Оперативный штаб, Минздрав и местный Роспотребнадзор. По словам министра здравоохранения Светланы Стригунковой, состояние больных коронавирусом оценивается как удовлетворительное.

«Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Установленные контактные лица помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение с обязательной сдачей анализов на коронавирус», — сообщила Светлана Стригункова.

13 марта в Московской области открыли горячую линию по коронавирусу. Если вы или ваши знакомые вернулись из-за границы, позвоните по телефону 8-800-550-50-30. В первый же день операторы обработали 500 звонков.