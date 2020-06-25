Четыре административных дела завели на пьяного водителя в Екатеринбурге
Пьяного водителя в Екатеринбурге лишат прав на два года. Также на него завели четыре административных дела. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
По данным правоохранителей, мужчина проехал на красный свет, не был пристегнут ремнем безопасности, отказался останавливаться по требованию сотрудника полиции. Также в его машине тонированные стекла, что незаконно. Кроме того, водителю выписали штраф в 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде.