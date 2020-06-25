Четыре административных дела завели на пьяного водителя в Екатеринбурге

По данным правоохранителей, мужчина проехал на красный свет, не был пристегнут ремнем безопасности, отказался останавливаться по требованию сотрудника полиции. Также в его машине тонированные стекла, что незаконно. Кроме того, водителю выписали штраф в 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде.