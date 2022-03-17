Четверых подростков осудили за грабеж в Ноябрьске

В Ноябрьске перед судом предстали четверо подростков, которых обвинили в грабеже. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

Следствие установило, что молодые люди проникли в чужой дом, избили хозяев, отобрали у них деньги и паспорта. Один из обвиняемых признал свою вину. Трое остальных отказались от сотрудничества со следствием и не раскаялись в содеянном.

Суд приговорил самого юного участника преступления к году и девяти месяцам в воспитательной колонии. Другой получил шесть месяцев условно. Двое других проведут в колонии общего режима от одного года до двух лет.