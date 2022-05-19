Четверых киберпреступников задержали в Петербурге

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Санкт-Петербурге четырех киберпреступников. Об этом написали «Невские новости».

С 2020 года аферисты создавали в интернете сайты-фальшивки, предлагающие купить компьютерную и бытовую технику по ценам ниже рыночных.

«От граждан и представителей юридических лиц, которые обращались в виртуальный магазин, требовалась полная предоплата товара. После того как деньги поступали на счета участников группы, общение с клиентами прекращалось», — говорится в сообщении представителя МВД.

За два года мошенниками было создано не менее 320 сайтов. В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.