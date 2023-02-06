Общество 06 февраля 2023, 21:49 Четверых человек осудят по обвинению во взломе банкоматов на Урале

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В Свердловской области перед судом предстанут четверо местных жителей, которых обвинили во взломе банкоматов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

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По версии следствия, обвиняемые с ноября 2020 по март 2022 года с помощью взрывных устройств повреждали банкоматы, которые стояли в сетевых магазинах у входа в торговые залы. Всего им удалось украсть около 10 миллионов рублей. Мужчин ждет скамья подсудимых.