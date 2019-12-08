Четвертый регион России сделал 31 декабря выходным

Жители еще одного, четвертого по счету региона России, будут официально отдыхать 31 декабря 2019 года. Этот день сделали выходным в Псковской области. За 31 декабря отработают в субботу, 28 декабря. Предновогодний день сделали нерабочим по просьбе местных жителей.

«Подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к наступающему Новому 2020 году», — сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Копию соответствующего указа он разместил в Instagram.

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За перенос выходного проголосовали 92% жителей региона. Работать в предновогодний день предпочли, соответственно, 8% псковичей.

Псковская область — четвертый российский регион, где перенесли выходной день на 31 декабря. До того аналогичное решение приняли в Томской и Кировской областях и на Ставрополье. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил что в Москве переносить выходной не будут.