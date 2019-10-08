Четвертый и пятый катер «Комета» начали строить в России

На рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» начали сборку еще двух катеров нового поколения «Комета 120М». Они оборудованы подводными крыльями.

О начале строительства четвертой и пятой «Комет» рассказал сайт RT. Представитель концерна «Калашников» заметил, что в 2018–2019 годах наблюдался высокий спрос на катера.

В компании подчеркнули, что подобная ситуация свидетельствует, что строящиеся суда на подводных крыльях будут иметь высокий уровень загрузки. «Комета 120М» предназначена для скоростных пассажирских перевозок.

Эксплуатировать суда, уточнил ТАСС, намерены в Азово-Черноморском бассейне. Первую «Комету» запустили между Ялтой и Севастополем в 2018 году. По аналогичному маршруту она работала и в нынешнем сезоне.

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Вторую «Комету» сейчас направили на швартовные и ходовые испытания, чтобы потом передать заказчику. Третье судно к месту проведения испытаний планируют доставить к концу октября.

«Комета 120М» вмещает 120 пассажиров на борту. В ее экипаже — пять человек. Судно может развивать скорость порядка 65 километров в час из-за использования подводных крыльев. В режиме автономного плаванья «Комета» способна находиться до восьми часов.