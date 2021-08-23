Четвертый этап Российской серии кольцевых гонок обострил борьбу в чемпионате

Четвертый этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) закончился 22 августа, он прошел на автодроме Moscow Raceway. Одной из участниц и лидеров зачета является команда Lаda Sport Rosneft.

Победы и талисман Lаda Sport Rosneft

«Атмосфера меняется, эмоции меняются, когда приходят зрители. Отрадно, что наконец, после полутора лет отсутствия, зрители появились на Moscow Raceway, и сегодня, когда, по сути, решается судьба очков предыдущей половины сезона, и мы открываем новую страницу следующей половинки сезона», — заявил руководитель команды Lаda Sport Rosneft Владислав Незванкин.

В прошлом году команда Lаda Sport Rosneft из Тольятти стала абсолютным чемпионом РСКГ и выиграла титулы в личном и командном зачетах во всех трех классах. Это лучшее выступление Lаda Sport Rosneft за всю историю участия в РСКГ.

С этого года у Lаda Sport Rosneft появился свой талисман. По итогам конкурса в соцсетях символом команды стала рысь — символ скорости и ловкости.

Pulsar-100 от «Роснефти» — официальное топливо гонок

Компания «Роснефть» с 2015 года является титульным спонсором команды, поддерживая успехи пилотов Lada. Благодаря такому сотрудничеству Lаda Sport Rosneft стала ведущей командой в российских кольцевых гонках. Получается, что «Роснефть» инвестирует в развитие российского автопрома. Технологии, которые разрабатываются для гонок, затем переходят в гражданский сектор автомобилестроения. Это заметно повышает конкурентоспособность автомобилей Lada.

Lаda Sport Rosneft в сезоне-2021 выступает в обновленном составе. Кроме того, у Lаda Sport Rosneft — доработанная гоночная техника. Автомобили Lada Vesta стали эффективнее в режиме гоночного темпа, а также легче в настройках. Также изменения коснулись и двигателя — сердца гоночного автомобиля. Все автомобили, участвующие в гонке, заправлены высокооктановым бензином Рulsаr-100 от «Роснефти».

Официальное топливо Российской серии кольцевых гонок — высокооктановый бензин Pulsar-100 от «Роснефти». Все автомобили, участвующие в гонке, заправлены именно Рulsаr-100. Все команды отметили безотказную работу технически сложных автомобилей, чувствительных к качеству компонентов и горюче-смазочных материалов с этим бензином.

Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны теперь всем автомобилистам — заправить свою машину топливом Pulsar можно на АЗС «Роснефти».

Масло Rosneft Magnum Racing

В 2021 году команда Lаda Sport Rosneft использует новое спортивное моторное масло Rosneft Magnum Racing. Благодаря специальной рецептуре, разработанной в лаборатории «РН — смазочные материалы», масло обеспечивает повышенную защиту двигателя при экстремальных режимах работы. Rosneft Magnum Racing имеет высокие эксплуатационные свойства, оптимально сочетает термическую стабильность, сопротивляемость к окислению и улучшенную защиту от износа.

Масло Rosneft Magnum Racing успешно прошло стендовые испытания. Продукт получил положительное заключение экспертов ТМС Motorsport и специалистов Lada Sport Rosneft.

Как прошел четвертый этап гонки для Lаda Sport Rosneft

После триумфального выступления LADA Sport ROSNEFT в рамках третьего этапа на трассе в Санкт-Петербурге в московской гонке по правилам чемпионата всем автомобилям команды из Тольятти был добавлен лишний вес. Это сделано для сохранения конкуренции в чемпионате и недопущения доминирования одной из команд.

«Не было скорости, к сожалению, из-за того, что у всех наших конкурентов уменьшили вес, а нам, наоборот, его увеличили и добавили высоту автомобиля. Ну, то есть это все сказалось на том, что на 1,5 секунды мы были медленнее», — сказал пилот команды в классе «Туринг-лайт» Иван Чубаров.

Тем не менее Кириллу Ладыгину в первой гонке класса «Туринг» удалось завоевать бронзу. Он увеличил свой отрыв в личном зачете пилотов.

Следующий этап РСКГ пройдет 11–12 сентября на автодроме «Казань Ринг».