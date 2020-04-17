Четвертую больницу Екатеринбурга подготовили для зараженных коронавирусом

В подготовленном отделении установлено 60 койко-мест. Также для использования доступен 21 аппарат искусственной вентиляции легких.

Для осмотра в пункт прибудет полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и представители регионального министерства здравоохранения.

Предполагается, что в ЦГБ № 2 будет резервная площадка, которая пригодится, если количество зараженных в области увеличится. До этого больных планируют доставлять в больницы № 40, 24 и 6.

В настоящее время больницы региона подготовили 1591 место.

Ранее стало известно, что в корпусе Шатурской центральной районной больницы в Московской области появится отделение для пациентов, заразившихся коронавирусом. Инфекционном стационаре хотят оборудовать 66 подготовленных коек.