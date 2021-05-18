В России запустят четвертую вакцину от коронавируса. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

Четвертая вакцина от коронавируса в скором времени будет выпущена в гражданский оборот.

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции, скоро будет запущена в оборот четвертая», — сказал Путин.

В ходе встречи с иностранными послами президент отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами для объединения усилий в борьбе с ковидом.

Минздрав России 5 мая объявил о регистрации в стране однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Сейчас в России в гражданский оборот запущены три двухкомпонентные вакцины. Это «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак», произведенная Центром имени Чумакова.

Российский лидер привился от коронавируса 23 марта. Глава государства решил не делать этого публично. До сих пор не известно, какую вакцину использовал президент. Путин 10 мая сообщил, что после прививки у него хорошие показатели антител.