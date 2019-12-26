Четверть россиян столкнулась с мошенниками при покупке новогодних подарков онлайн
Антивирусная компания ESET провела исследование об онлайн-шопинге россиян. Оказалось, что каждый четвертый пользователь сталкивался с кражей денег при покупках в Сети. Об этом сообщила «Газета.ru».
Согласно проведенному опросу, интернет-магазинами в поисках подарков к Новому году пользуются 65% респондентов.
25% опрошенных признались, что сталкивались с мошенничеством в онлайн-магазинах, а 30% ответили, что с этим сталкивались их знакомые.
При этом 54% пользователей сообщили о планах потратить на подарки до пяти тысяч рублей. Купить подарки на сумму от пяти до 10 тысяч рублей готовы 5% респондентов, а более 15 тысяч решили «выложить» 19%.