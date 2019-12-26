Четверть россиян столкнулась с мошенниками при покупке новогодних подарков онлайн

Согласно проведенному опросу, интернет-магазинами в поисках подарков к Новому году пользуются 65% респондентов.

25% опрошенных признались, что сталкивались с мошенничеством в онлайн-магазинах, а 30% ответили, что с этим сталкивались их знакомые.

При этом 54% пользователей сообщили о планах потратить на подарки до пяти тысяч рублей. Купить подарки на сумму от пяти до 10 тысяч рублей готовы 5% респондентов, а более 15 тысяч решили «выложить» 19%.