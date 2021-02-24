Четверть россиян сочли патриотизмом готовность говорить горькую правду

Патриотизм 23% россиян рассматривают как готовность говорить о своей стране правду, какой бы тяжелой она ни была. Это показали результаты опроса НИУ ВШЭ. С ними ознакомился РБК.

Больше половины опрошенных (67%) считают патриотизмом любовь к родине. Лишь каждый четвертый (26%) понимает под этим понятием набор действий, который ведет к процветанию страны. Еще 20% полагают, что патриотизм — это помощь нуждающимся. При этом 16% признались, что склонны к локальному патриотизму. То есть они готовы работать или действовать для процветания места, где живут.

По данным исследования, за год уменьшилась доля тех, кто считает патриотизмом стремление изменить положение дел в государстве для обеспечения его достойного будущего. В 2019 году так думали 25%, а в 2020-м — 19%. Авторы работы связали такие настроения с чувством бессилия из-за пандемии.

Опрос прошел в декабре 2020 года. В нем приняли участие 2003 совершеннолетних россиянина. Жители России 23 февраля отметили День защитника Отечества. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в прошедший вторник поблагодарила за службу военных врачей. Она отметила, что 23 Февраля — «праздник настоящих мужчин, обладающих целым рядом качеств, таких как принципиальность, отвага, сила духа».