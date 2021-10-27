Четверть россиян сочли свое материальное положение плохим

Довольными своим материальным положением оказались не так много россиян. Лишь 15% его признали хорошим, 59% — средним, а 25% участников опроса ВЦИОМ посчитали, что их материальное положение плохое.

Также сотрудники центра выяснили отношение россиян к экономическому положению страны. Только 10% респондентов сочли его хорошим, 39% заявили, что оно плохое, а 48% опрошенных оценили его средне.

Авторы исследования отметили, что за последний год россияне оценивали материальное положение своей семьи выше, чем экономическое положение в стране. Это значит, что индекс оценки семейного материального благополучия всегда значительно превосходил индекс оценки экономического положения в стране, пояснили во ВЦИОМ.

Самый большой разрыв между этими показателями — почти в четыре раза — был в минувшем июне: 48 пунктов против 11. Ближе всего друг к другу они были в январе этого года.

Сейчас индекс оценки россиянами экономического положения в России специалисты центра оценили в 19 пунктов, что на восемь пунктов меньше, чем год назад. Самый высокий индекс за последний год был в январе, а самый низкий — в июне, добавили в центре.

Под индексом оценки экономического положения России и оценки семейного материального положения понимается сумма ответов «хорошее» и «среднее», из которой вычитается ответ «плохое».