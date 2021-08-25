Четверть россиян признались, что считают глобальное потепление оболваниванием

Более четверти граждан России не верят в глобальное потепление. Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob. С работой ознакомился РБК.

Тех, кто не верит в глобальное потепление, оказалось 26%. Свое мнение респонденты аргументировали тем, что считают глобальное потепление теорией заговора. Участники опроса заявили о глобальном оболванивании всего человечества и отметили, что если и стало чуть теплее, то необязательно в этом виноваты люди. Среди тех, кто не верит в глобальное потепление, больше мужчин, нежели женщин, — 30% против 23% соответственно.

При этом 51% опрошенных признался, что верит в глобальное потепление. Люди объяснили, что на их мнения повлияли не только научные доказательства, но и природные катастрофы. В частности, и те, которые произошли в 2021 году. Еще 23% участников исследования затруднились однозначно ответить на вопрос.

Всего исследователи опросили 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России.

При этом на днях ученые заявили, что за последние 150 лет концентрация водорода в атмосфере выросла на 70%.