Четверть работодателей в РФ заявили, что оставят подчиненных на удаленке
Международная рекрутинговая компания Hays провела опрос среди российских работодателей. Результаты эксперимента показали, что около четверти организаций оставят подчиненных на удаленке, сообщило РИА Новости.
Почти все сотрудники будут и дальше работать из дома в 23% компаниях. Представители трети (34%) фирм заявили, что еще не решили, как поступят дальше. Еще в 16% организациях процесс уже настроен, поэтому вся команда продолжит работать дистанционно даже при ослаблении ограничений по COVID-19, написало ИА НСН.
Примерно 60% работников из 4,3 тысячи человек заявили, что после перехода на удаленку объем их работы остался прежним. С ними оказались согласны 49% работодателей. 16% считают, что количество работы выросло, потому что из дома не всегда легко вести определенные процессы. 10% респондентов заметили, что нагрузка стала больше из-за освободившихся в период пандемии рабочих мест.