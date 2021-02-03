Четверть работодателей в РФ заявили, что оставят подчиненных на удаленке

Почти все сотрудники будут и дальше работать из дома в 23% компаниях. Представители трети (34%) фирм заявили, что еще не решили, как поступят дальше. Еще в 16% организациях процесс уже настроен, поэтому вся команда продолжит работать дистанционно даже при ослаблении ограничений по COVID-19, написало ИА НСН.

Примерно 60% работников из 4,3 тысячи человек заявили, что после перехода на удаленку объем их работы остался прежним. С ними оказались согласны 49% работодателей. 16% считают, что количество работы выросло, потому что из дома не всегда легко вести определенные процессы. 10% респондентов заметили, что нагрузка стала больше из-за освободившихся в период пандемии рабочих мест.