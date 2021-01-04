16% респондентов не смогли оценить свои шансы на то, чтобы найти работу в начале 2021 года, а 11% считают, что в этот период у них ничего не выйдет.

Выше других свои шансы быстро найти работу в наступившем году оценивают специалисты в сферах спорта и салонов красоты (84%), консультирования (80%), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (78%).

Большинство принявших участие в опросе — 58% — настроены позитивно и не ждут сокращений после новогодних праздников. В светлое трудовое будущее не верят работники банковской сферы (36%) и транспортной отрасли (35%). Много пессимистов и среди пожилых.

53% респондентов уверены, что пандемия коронавируса будет влиять на трудоустройство в России в 2021 году. 37% думают, что эпидемическая ситуация не сыграет большой роли в этом вопросе.