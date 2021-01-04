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    04 января 2021, 12:23

    Четверть работающих россиян боится сокращения в новом году — опрос

    Андрей Иванов

    Каждый четвертый работающий житель России боится, что его сократят в наступившем году. 73% сограждан уверены, что смогут найти новую работу в начале года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса по трудоустройству.
    Четверть работающих россиян боится сокращения в новом году — опрос

    16% респондентов не смогли оценить свои шансы на то, чтобы найти работу в начале 2021 года, а 11% считают, что в этот период у них ничего не выйдет.

    Выше других свои шансы быстро найти работу в наступившем году оценивают специалисты в сферах спорта и салонов красоты (84%), консультирования (80%), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (78%).

    Большинство принявших участие в опросе — 58% — настроены позитивно и не ждут сокращений после новогодних праздников. В светлое трудовое будущее не верят работники банковской сферы (36%) и транспортной отрасли (35%). Много пессимистов и среди пожилых.

    53% респондентов уверены, что пандемия коронавируса будет влиять на трудоустройство в России в 2021 году. 37% думают, что эпидемическая ситуация не сыграет большой роли в этом вопросе.