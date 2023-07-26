26 июля 2023, 13:56
Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве 26 июля
Синоптик Тишковец: в Москве 26 июля выпадет 25% от месячной нормы осадков
Сегодня, 26 июля, в Москве пройдут обильные дожди, местами грозы. Выпадет до 19-21 миллиметров осадков. Это четверть от месячной нормы, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с ТАСС.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве на целый день. Помимо дождя, в столице усилится ветер. Его порывы достигнут штормовых значений, подчеркнул специалист.
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Также в некоторых районах ожидается град до одного-трех сантиметров. Тишковец добавил, что, несмотря на осадки, температура воздуха составит +25…+27 градусов.
«В ночь на 27 июля в Москве температура воздуха может опуститься до +16 градусов, ожидается кратковременный дождь», — заключил он.
Кроме того, в столице и области будет действовать желтый уровень погодной опасности до 21:00.
Ранее городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.
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