Четверть должников не могут вовремя погасить свои кредиты

«В среднем каждый четвертый должник испытывает трудности с погашением своих кредитных обязательств», — ответил Мехтиев на вопрос, сколько россиян на сегодняшний день имеют просроченную задолженность по своим обязательствам.

По его словам, сейчас в активной работе коллекторских агентств находится семь миллионов кредитов, общая сумма которых превышает триллион рублей.

Кроме того, каждый год в рамках агентской схемы банки привлекают коллекторов для работы с четырьмя миллионами долгов, общая сумма которых превышает 400 миллиардов рублей.

При этом в новостях появляются истории с грубыми или даже жестокими коллекторами. Есть даже рейтинг регионов, где лучше избегать попадания в список должников. Чтобы как можно меньше россиян попадали в такие неприятные ситуации, Центробанк дал советы по общению с коллекторами.