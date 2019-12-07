Четверо российских детей вернулись на родину из Сирии

Дети уехавших на джихад россиян вернулись в Москву из Ирака. Видео Подробнее

Прибывших направят в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, где их уже ожидают родственники.

В сентябре российские врачи посетили лагерь беженцев аль-Холь в Сирии, чтобы сделать детям анализ ДНК, выявить среди них граждан России и по возможности вернуть на родину.

Ранее Кузнецова говорила, что на территории лагерей беженцев и сирийских тюрем могут находиться почти 150 несовершеннолетних. Анализ ДНК трети из них подтвердил родственные связи с россиянами.

Также детей, чьи родители примкнули к запрещенным группировкам, вывозят в Россию из Ирака. Ранее они находились в иракских приютах либо жили в тюрьмах вместе с матерями. Всего из республики вывезли более 120 детей.