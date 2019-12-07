  • Четверо российских детей вернулись на родину из Сирии

    07 декабря 2019, 01:21

    Кирилл Фролов

    В Москву прилетели четверо российских детей, чьи родители уехали в Сирию и сейчас находятся там в тюрьмах и лагерях беженцев. Об этом РИА «Новости» сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.
    Четверо российских детей вернулись на родину из Сирии

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    Прибывших направят в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, где их уже ожидают родственники.

    В сентябре российские врачи посетили лагерь беженцев аль-Холь в Сирии, чтобы сделать детям анализ ДНК, выявить среди них граждан России и по возможности вернуть на родину.

    Ранее Кузнецова говорила, что на территории лагерей беженцев и сирийских тюрем могут находиться почти 150 несовершеннолетних. Анализ ДНК трети из них подтвердил родственные связи с россиянами.

    Также детей, чьи родители примкнули к запрещенным группировкам, вывозят в Россию из Ирака. Ранее они находились в иракских приютах либо жили в тюрьмах вместе с матерями. Всего из республики вывезли более 120 детей.