Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем находятся в тяжелом состоянии

К вечеру субботы, 14 сентября, в тяжелом состоянии оставались пять человек. На утро следующего дня одного пациента перевели из отделения реанимации больницы имени Соловьева в палату. Теперь в реанимации находятся три человека, а еще один пострадавший лежит в областной клинической больнице в тяжелом состоянии.

По данным правительства региона, автобус ПАЗ 2014 года выпуска ехал по маршруту № 168 из Ярославля в Гаврилов-Ям. В момент столкновения с фурой скорость ПАЗа составляла 53 километра в час, то есть водитель не нарушал скоростной режим. За рулем сидел водитель I класса с 12-летним стажем работы в филиале АТП.

Владелец ТС прошел плановое техобслуживание 11 и 12 сентября. А 14 сентября, в 06:20, водитель был на предрейсовом медицинском осмотре.

Автобус и фура MAN столкнулись в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области утром 14 сентября. Грузовик выехал на встречку для обгона и там лоб в лоб столкнулся с автобусом. Погибли восемь человек, 27 получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено два уголовных дела.