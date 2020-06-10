Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронят в четверг в родном селе

«Завтра, в семь утра, родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией Матери в селе Константиново. Это произойдет примерно в 9-10 утра», — рассказал он. Константиново находится по соседству с селом Кузьминское.

ДТП произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов в пьяном виде врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада», проехав на красный свет светофора. Пострадавший водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован и на следующий день погиб.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье о «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека». Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне решением суда его заключили под домашний арест, который будет длиться два месяца.