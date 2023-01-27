Общество 27 января 2023, 02:14 Четкие правила вручения повесток выработают в России Депутат Слуцкий: в ЛДПР готовят законопроект о правилах вручения повесток в военкоматы РИА «Новости»

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия внесет на рассмотрение законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы и правилах частичной мобилизации. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас они немножко размыты, и отсюда многочисленные нарушения… Нельзя отлавливать случайных людей на улицах», — сказал Слуцкий.

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Он отметил, что частичная мобилизация, которая проходила осенью, выявила многие ошибки в работе военкоматов. Поэтому депутаты решили их исправить в рамках законопроекта.

Слуцкий добавил, что в целом хорошо относится к работе военных комиссариатов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию американских СМИ о том, что в России якобы планируется еще одна волна мобилизации. Журналисты CNN сообщили, что Владимир Путин рассматривает возможность призвать в зону СВО еще 200 тысяч солдат. Песков напомнил, что указ о мобилизации по-прежнему действует, но призыв завершили уже давно.