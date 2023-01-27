27 января 2023, 02:14
Четкие правила вручения повесток выработают в России
Депутат Слуцкий: в ЛДПР готовят законопроект о правилах вручения повесток в военкоматы
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия внесет на рассмотрение законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы и правилах частичной мобилизации. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас они немножко размыты, и отсюда многочисленные нарушения… Нельзя отлавливать случайных людей на улицах», — сказал Слуцкий.
Реклама
Он отметил, что частичная мобилизация, которая проходила осенью, выявила многие ошибки в работе военкоматов. Поэтому депутаты решили их исправить в рамках законопроекта.
Слуцкий добавил, что в целом хорошо относится к работе военных комиссариатов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию американских СМИ о том, что в России якобы планируется еще одна волна мобилизации. Журналисты CNN сообщили, что Владимир Путин рассматривает возможность призвать в зону СВО еще 200 тысяч солдат. Песков напомнил, что указ о мобилизации по-прежнему действует, но призыв завершили уже давно.
Армия
Частичная мобилизация в РФ
ЛДПР
Реклама
Реклама