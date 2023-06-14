Общество 14 июня 2023, 22:08 «Четкие деловые цели». Директор «Росконгресса» объяснил важность ПМЭФ-2023 Директор «Росконгресса» Стуглев объяснил важность ПМЭФ в первом эфире «Знание.Лекторий» РИА «Новости»

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На ПМЭФ-2023 стартовала работа мультимедийной площадки «Знание.Лекторий» — студии «В авангарде Знаний». Первым гостем эфира стал председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. Он объяснил, почему крупнейшие деловые мероприятия, подобные этому форуму, являются мощным инструментом развития международной дипломатии.

«В этом году количество участников, которые приехали на форум с четкими деловыми целями, заметно расширилось. В первый день работы мы организовали кооперационную биржу для малых и средних предприятий. <…> Биржа привлекла внимание не только отечественного бизнеса, но и представителей зарубежных компаний, что говорит о востребованности нашей площадки для развития сотрудничества и обмена опытом», — сказал Стуглев.

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По его словам, в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч участников из 130 стран мира. Это страны Ближнего Востока, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, ОАЭ, а также страны Запада, ориентированные на бизнес.

Значительную часть программы посветят развитию туриндустрии, как одной из точек роста российской экономики, отметил эксперт. Он добавил, что за последние 10 лет форум значительно вырос. Теперь здесь организовывают не только деловые, но и культурные, спортивные события. Это, по мнению Александра Стуглева, дает больше возможностей предпринимателям в неформальной обстановке наладить доверительные отношения.