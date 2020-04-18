Четерехлетняя девочка пропала в Ингушетии

В поселке Нестеровское Сунженского района (Республика Ингушетия) пропала четырехлетняя девочка. Ее ищут кинологи, полицейские, родственники и односельчане.

Поиски пропавшего ребенка идут уже шесть часов. Известно, что четырехлетняя девочка вышла на улицу накануне в 18:00. Последний раз ребенка видели возле дороги.

Поиски девочки ведутся вдоль федеральной трассы Кавказ, недалеко от поста ГАИ. К месту поисков подъезжают люди из других сел, они подключаются к поисковым мероприятиям.

В январе волонтеры обнаружили живой десятилетнюю девочку, которая пропала в Карасуке. Девочка сутки была в подвале одного из общежитий. Найти школьницу удалось с помощью охотничьей собаки. Она взяла след и привела волонтеров к ребенку.

Следователи заявили, что девочке никто не причинил вред. В СК пообещали узнать причину самовольную ухода ребенка из дома и проверить обстановку в ее семье.