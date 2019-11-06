Честь, долг и достоинство. Ветераны МВД получили награды в преддверии праздника

Ветеранов МВД наградили в преддверии профессионального праздника. В Москву приехали 32 представителя крупнейших ветеранских организаций ведомства из 21 региона, в том числе и из Московской области.

Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев провел торжественный прием, на который были приглашены 32 представителя крупнейших ветеранских организаций органов внутренних дел из 21 региона.

Глава МВД России поздравил присутствующих с профессиональным праздником и выразил признательность за многолетний самоотверженный труд, верность профессии и традициям.

Министр поблагодарил ветеранов за то, что, находясь на заслуженном отдыхе, они продолжают жить интересами подразделений, где проработали долгие годы, делиться опытом с молодыми полицейскими.

Источник фото: телеканал «360»

Владимир Колокольцев ознакомил гостей с оперативной обстановкой в стране и задачами, которые решает МВД России.

«За последние годы изменилась структура преступности. Буквально на днях прошло заседание коллегии Министерства, на котором обсуждали такой актуальный вопрос, как противодействие высокотехнологичным преступлениям», — заявил Владимир Колокольцев.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что сейчас многое делается и для обеспечения безопасности на дорогах.

«Как результат, число ДТП, а также погибших и раненых в них стабильно сокращается. Стремимся улучшить качество оказания государственных услуг. Значительное внимание уделяем оснащению органов внутренних дел современными образцами специальной техники и вооружения. Приоритетными направлениями остаются повышение престижа службы, укрепление дисциплины и законности», — заключил глава МВД России.

Источник фото: телеканал «360»

Особое внимание участники встречи обратили на комплекс мероприятий, который предстоит провести в связи с важной датой в истории нашей страны — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Глава ведомства выразил уверенность в том, что ветераны органов внутренних дел с присущей им ответственностью примут участие в этой работе и пожелал им крепкого здоровья, долголетия, мира, добра и благополучия.

Нина Медведева проработала в органах внутренних дел в Щелкове почти 25 лет. Четверть века она посвятила служению в детской комнате милиции.

«Эта служба уникальна, потому что она отличается от всех других служб тем, что здесь работа с несовершеннолетними. Это и воспитательная работа, и профилактическая работа. Самое главное, чтобы у нас дети были заняты, и тогда будет снижаться и уровень правонарушений, преступности среди несовершеннолетних», — сказала Нина Медведева.

Источник фото: телеканал «360»

После выхода на пенсию Нина Медведева продолжила сотрудничество с управлением МВД.

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«Эта служба для меня ценна тем, что это большая очень школа, и она дала мне много. Особенно в общении и в контактах с населением. Все эти навыки мне очень пригодились. И до сих пор они мне помогают. После выхода на пенсию я возглавляла ветеранскую организацию межмуниципального управления МВД России «Щелковское», — добавила Нина Медведева.

Председатель совета ветераном ОМВД Одинцовского городского округа Александр Тарасов отметил, что за все время службы старался быть верным своим убеждениям.

«Работал по совести, остался верен своим традициям, понятиям сотрудника органов внутренних дел. Честь, долг и достоинство — это не просто красивые слова», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

День сотрудника органов внутренних дел РФ — профессиональный праздник российской полиции, который отмечают 10 ноября. Его история начинается с 1962 года.