Чешский приятель Сафронова отверг свою причастность к спецслужбами

Лариш познакомился с Сафроновым в 2012 году, когда работал в России корреспондентом газеты Lidove noviny. Спустя время они сдружились и стали проводить вместе свободное время.

«Мы были ровесниками, у нас были похожие интересы», — рассказал журналист.

Лариш общался с Сафроновым на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности. При этом у него не было доступа к секретным данным.

«Это полный бред. Дезинформационный вброс. Я сам как эксперт в Чехии доступа к никаким секретным материалам не имею, и никакое государственное ведомство мне их попросту не выдаст. Это полный абсурд», — заявил Лариш.

Он узнал об обвинении Сафронова в работе на чешскую разведку из СМИ. Лариш до сих пор не знает, подразумевает ли его ФСБ под тем самым представителем чешской разведки. Если это так, чешский приятель советника главы Роскосмоса категорически отрицает свою причастность к любой спецслужбе.

Лариш подтвердил, что ушел из журналистики и теперь руководит аналитическим Центром анализа и предотвращения безопасности. Эта организация участвует «в нескольких грантовых проектах с некоммерческими организациями, в основном из соседних стран Центральной Европы». Все статьи центра и публичная деятельность находятся в открытом доступе, добавил Лариш.

Сафронова задержали 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца — до 6 сентября. Бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» следствие обвиняет в передаче иностранным агентам информации, содержащей государственную тайну.

Мосгорсуд убрал из постановления об аресте сведения о взаимодействии Сафронова с сотрудником разведки Чехии. Суд первой инстанции пришел к такому выводу безосновательно.