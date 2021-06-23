Детей накормили личинками и червями в российском лагере

Взрослые пожаловались на антисанитарию в анапском детском лагере «Жемчужина России». По их словам, в столовой подают блюда с червями и личинками.

«Кормят ужасно просто: в еде черви. Вчера давали на ужин бургеры с сырыми котлетами. Вечером сыну было плохо. На звонки руководство не отвечает уже. Ребенок питается печеньем из магазина на территории лагеря», — рассказала E1.ru мать одного из мальчиков, отдыхающих в лагере.

Также в соцсетях стали распространять фотографии еды, которой кормят детей в «Жемчужине».

Дети утверждают, что находили червей, жуков и личинки в колбасе, рыбе и мясе. Но руководство лагеря не поверило таким заявлениям.

«Руководство санатория нас, родителей, не хочет слушать: у них одни отговорки. Якобы дети наши выдумывают все», — отметила еще одна женщина.

По словам детей, они решили объявить голодовку в знак протеста. Как сообщила одна из матерей, после блюд с живностью у детей началась рвота, а какой-то отряд отправили на карантин.

При этом в приемной лагеря журналистам заявили, что ответят только на претензию в письменном виде. По телефону представители оздоровительной организации комментировать жалобы родителей детей не стали.