«Черви были в фарше»: россиянка накормила детей пельменями с живой начинкой

Мать двоих детей купила пельмени в одном из магазинов Оренбургской области. Она накормила семью сваренным полуфабрикатом, а затем заметила в фарше живых червей.

Жительница Медногорска днем 10 июня отправилась в местный сетевой магазин за продуктами, сообщили «Новости Оренбурга». На обед она купила пачку пельменей, которые дома сварила детям трех и пяти лет. Часть пельменей съели, а оставшиеся убрали в холодильник.

Когда один из детей попросил добавки, женщина увидела в тарелке маленьких белых червей, похожих на опарышей. По словам матери, на окнах в квартире стоят москитные сетки, поэтому никаких насекомых в доме нет.

«Черви находились именно в фарше, другого объяснения я не нахожу. Ладно, если бы я сама съела! Но дети. В каких условиях и из каких продуктов пельмени готовили, известно только сотрудникам магазина», — заявила женщина.

Она отправилась с пельменями в магазин, но поговорить удалось лишь с поваром, лепившем полуфабрикат. Мужчина не стал вызывать директора магазина и посоветовал покупательнице обратиться в Роспотребнадзор. При этом повар готов был вернуть деньги за пельмени.

Дозвониться до ведомства в городе Кувандык у женщины не получилось, поэтому она решила поехать туда лично.