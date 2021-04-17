Дух времени изменил представления об аде. Как в храме под Тверью появились черти с ноутбуком и смартфонами

Фрески с чертями, которые отобрали у интернет-зависимых после смерти их смартфоны и ноутбуки, появились в храме Николаевского Малицкого монастыря под Тверью. Почему такие мотивы появились в православном изобразительном искусстве сейчас и насколько это расширяет православные каноны — в материале «360».

Черти с гаджетами против интернет-зависимости

В Telegram-каналах и соцсетях разошлись фото необычных фресок на стенах храма в Николаевском Малицком монастыре. На них изображены обитатели преисподней, которые забрали у попавших в ад грешников их любимые при жизни смартфоны и ноутбук. Для интернет-зависимых это самая страшная пытка. Так румынский иконописец Руслан Гебя, который несколько лет назад расписал храм, решил обратить внимание прихожан на одну из самых серьезных бед современности, которая разрушает семьи и жизни.

Люди, которые заходят в монастырь, относятся к актуальным мотивам в храмовой живописи с воодушевлением, пишет kp.кгu. Работники храма сами пользуются интернетом, а у монастыря есть страница в соцсети с несколькими тысячами подписчиков. Сам факт существования Глобальной паутины, по мнению местных верующих, не представляет опасности, а вот варианты использования Сети скрывают большую опасность для общества.

Страсти останутся и после смерти

«360» связался с одной из прихожанок этого храма, Еленой, чтобы узнать, что православные думают о современных мотивах в каноническом искусстве. Она очень удивилась, что СМИ обратили внимание на фрески только сейчас, так как Гебя начал расписывать храм еще в 2010 году. По ее словам, он написал много других красивых изображений, которые не менее достойны обсуждения.

«Это фреска об интернет-зависимых. Когда это превращается в зависимость, люди просто выпадают из реальной жизни. Вы, может быть, знаете такие примеры. Я знаю примеры, когда взрослые мужчины в танки проигрывали всю свою зарплату, фактически брали кредиты, дети оставались голодными, жены подавали на развод. <…> Это просто в духе нашего времени, понимаете. <…> Страсти останутся, а удовлетворить их не будет возможности», — объяснила прихожанка.

Она добавила, что от пагубных привычек необходимо избавиться при жизни, иначе потом будет поздно. Елена увидела позитив в том, что о зависимости от интернета начали говорить после публикации снимков из храма.

«Это, наверное, даже и неплохо, потому что возникают вопросы и каким-то образом привлекается внимание к чему-то такому. Люди задумываются о грехе. Может быть, они захотят посетить храм, и в какой момент Дух Божий коснется, как это повлияет на их жизнь [, никто не знает]. <…> Многие люди не видят опасности в своих дурных привычках, они считают их милыми особенностями своими», — подчеркнула Елена.

Перформанс-напоминание

Историк-религиовед Николай Сапелкин не увидел в этих фресках ничего, что могло бы стать поводом для скандала или просто излишних рассуждений. По его словам, у человечества всегда менялись представления о добре и зле и о пути к спасению и к погибели. Когда-то ад представляли местом, где грешники испытывают неимоверные муки на раскаленных сковородах и в котлах с кипящей смолой. Сейчас появились новые эсхатологические представления, что конец света наступит через технологии. Сапелкин в разговоре с «360» напомнил, что некоторые особо радикальные люди относят современные высокотехнологические изобретения к бесовским.

«Все, что создано человеком, — это есть развитие линии творца, но в совершенствовании. У нас есть путь личного, нравственного совершенствования в христианстве, а есть путь технического совершенствования — это наш разум, который дает полезные изобретения. Это как огонь. Огонь может спалить, уничтожить все живое, а при этом он создал человеческую цивилизацию: он согревает нас в холод, благодаря огню мы плавим металл, благодаря огню мы научились запускать ракеты», — объяснил историк.

Он отметил, что запретить людям изображать что-либо в меру своего понимания жизни нельзя, и предложил отнести изображения на стенах храма под Тверью к современному искусству.

«Это эдакий перформанс. Пусть это будет нам такое напоминание, что даже такой полезный инструмент, как средства связи, может быть опасен, если им пользоваться неумело. Но не будем все-таки творение рук человеческих, а человек сам есть творение Божие, относить к каким-то проявлениям Антихриста на земле или адского, бесовского состояния. Ад или рай — это то, к чему человек идет лично, без использования техники. Путь к спасению и путь к погибели человек определяет сам. Нас Господь создал свободными», — пояснил Сапелкин.

Религиовед призвал не относиться к этим фрескам как к чему-то, что расширяет православные каноны. По его мнению, это все же современное искусство в храме, не больше.